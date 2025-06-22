Наслідки російського обстрілу Херсона 22 червня, фото: ДСНС

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Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 22 червня, близько 11.30 здійснили артилерійську атаку на Херсон.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської обласної прокуратури.

Зазначається, що станом на 13.45 було відомо про одного загиблого чоловіка та трьох постраждалих троє жінок, одна з яких — у тяжкому стані.

Згодом прес-служба ДСНС повідомила, що російський боєприпас сьогодні вдень влучив у багатоповерхівку в одному з районів Херсона. У квартирі на третьому поверсі виникла пожежа.