Помощь Украине от ЕС зависит от независимости НАБУ и САП. Фото:

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Допомога і членство України в ЄС залежать від незалежності НАБУ та САП.

Антикорупційні інституції, зокрема Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура, відіграють критичну роль у процесі євроінтеграції України. Про це виданню Financial Times заявив єврокомісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс, який у Брюсселі відповідає за фінансову підтримку України.

Національне антикорупційне бюро та САП мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією і підтримувати довіру громадськості, — пояснив він.

Єврокомісар наголосив, що поточна фінансова підтримка з боку Євросоюзу безпосередньо пов’язана з дотриманням стандартів відкритості, реформуванням судової системи та забезпеченням демократичних принципів урядування. Також аналогічні вимоги поширюються і на євроінтеграційний процес України.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроект № 12414, який суттєво посилює вплив Генеральної прокуратури на справи, які раніше перебували виключно в компетенції НАБУ та САП.

Закон дозволяє генпрокурору отримати доступ до всіх справ НАБУ, закрити розслідування на вимогу сторони захисту, самому вирішувати спори про підслідність й самостійно підписувати підозри топ-посадовцям.

Джерело: Financial Times