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Последствия российских обстрелов Никополя, фото: ГСЧС
Рашисты ударили по служебному автомобилю ГСЧС в Никополе — трое погибших (ФОТО)https://racurs.ua/n208334-rashisty-udarili-po-slujebnomu-avtomobilu-gschs-v-nikopole-troe-pogibshih-foto.htmlРакурс
У Нікополі на Дніпропетровщині сьогодні, 6 серпня, ввечері через російський артобстріл загинули троє людей, серед яких — рятувальник.
Ще четверо осіб, серед них троє працівників ДСНС, зазнали поранень. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Рятувальники потрапили під обстріл зі ствольної артилерії під час обстеження території після попереднього ворожого обстрілу — сталося пряме влучання у службовий автомобіль ДСНС, — розповіли у відомстві.
Внаслідок удару загинув 23-річний рятувальник — Данило Хижняк, а також двоє цивільних осіб. Поранень зазнали ще четверо осіб — 3 працівника ДСНС та цивільний чоловік, — додали у ДСНС.
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