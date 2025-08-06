Последствия российских обстрелов Никополя, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n208334-rashisty-udarili-po-slujebnomu-avtomobilu-gschs-v-nikopole-troe-pogibshih-foto.html

Ракурс

У Нікополі на Дніпропетровщині сьогодні, 6 серпня, ввечері через російський артобстріл загинули троє людей, серед яких — рятувальник.

Ще четверо осіб, серед них троє працівників ДСНС, зазнали поранень. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники потрапили під обстріл зі ствольної артилерії під час обстеження території після попереднього ворожого обстрілу — сталося пряме влучання у службовий автомобіль ДСНС, — розповіли у відомстві.