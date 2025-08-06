Наслідки російського обстрілу Нікополя, фото: ДСНС

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У Нікополі на Дніпропетровщині сьогодні, 6 серпня, ввечері через російський артобстріл загинули троє людей, серед яких — рятувальник.

Ще четверо осіб, серед них троє працівників ДСНС, зазнали поранень. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники потрапили під обстріл зі ствольної артилерії під час обстеження території після попереднього ворожого обстрілу — сталося пряме влучання у службовий автомобіль ДСНС, — розповіли у відомстві.