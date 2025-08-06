Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського обстрілу Нікополя, фото: ДСНС

Рашисти вдарили по службовому автомобілю ДСНС у Нікополі — троє загиблих (ФОТО)

6 сер 2025, 22:10
999

У Нікополі на Дніпропетровщині сьогодні, 6 серпня, ввечері через російський артобстріл загинули троє людей, серед яких — рятувальник.

Ще четверо осіб, серед них троє працівників ДСНС, зазнали поранень. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники потрапили під обстріл зі ствольної артилерії під час обстеження території після попереднього ворожого обстрілу — сталося пряме влучання у службовий автомобіль ДСНС, — розповіли у відомстві.

Внаслідок удару загинув 23-річний рятувальник — Данило Хижняк, а також двоє цивільних осіб. Поранень зазнали ще четверо осіб — 3 працівника ДСНС та цивільний чоловік, — додали у ДСНС.

Наслідки російського обстрілу Нікополя, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів