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Наслідки російського обстрілу Нікополя, фото: ДСНС
Рашисти вдарили по службовому автомобілю ДСНС у Нікополі — троє загиблих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n208334-rashysty-vdaryly-po-slujbovomu-avtomobilu-dsns-u-nikopoli-troie-zagyblyh-foto.htmlРакурс
У Нікополі на Дніпропетровщині сьогодні, 6 серпня, ввечері через російський артобстріл загинули троє людей, серед яких — рятувальник.
Ще четверо осіб, серед них троє працівників ДСНС, зазнали поранень. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Рятувальники потрапили під обстріл зі ствольної артилерії під час обстеження території після попереднього ворожого обстрілу — сталося пряме влучання у службовий автомобіль ДСНС, — розповіли у відомстві.
Внаслідок удару загинув 23-річний рятувальник — Данило Хижняк, а також двоє цивільних осіб. Поранень зазнали ще четверо осіб — 3 працівника ДСНС та цивільний чоловік, — додали у ДСНС.
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