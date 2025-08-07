Новости
Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

14 рашистов уничтожили аэроразведчики и артиллеристы на Волчанском направлении (ВИДЕО)

7 авг 2025, 11:48
999

На Вовчанському напрямку аеророзвідники прикордонної бригади «Гарт» виявили опорні пункти російських загарбників, замасковані у «зеленці», і передали їхні координати артилеристам.

Відповідне відео сьогодні, 7 серпня, опублікувала прес-служба ДПСУ. �

Завдяки злагодженій роботі було знищено 14 загарбників, — вказано в описі відео.

Источник: Ракурс


