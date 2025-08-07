Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
14 рашистов уничтожили аэроразведчики и артиллеристы на Волчанском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n208341-14-rashistov-unichtojili-aerorazvedchiki-i-artilleristy-na-volchanskom-napravlenii-video.htmlРакурс
На Вовчанському напрямку аеророзвідники прикордонної бригади «Гарт» виявили опорні пункти російських загарбників, замасковані у «зеленці», і передали їхні координати артилеристам.
Відповідне відео сьогодні, 7 серпня, опублікувала прес-служба ДПСУ. �
Завдяки злагодженій роботі було знищено 14 загарбників, — вказано в описі відео.
Игра в наперстки в ВАКС: Как инкриминировать деяние, признанное не содержащим состава преступления
Понимать и умнеть: к новым американским подходам без эмоций
Судьи вне закона
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...