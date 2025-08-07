Новини
Знищення російських загарбників, скріншот відео

14 рашистів знищили аеророзвідники та артилеристи на Вовчанському напрямку (ВІДЕО)

7 сер 2025, 11:48
На Вовчанському напрямку аеророзвідники прикордонної бригади «Гарт» виявили опорні пункти російських загарбників, замасковані у «зеленці», і передали їхні координати артилеристам.

Відповідне відео сьогодні, 7 серпня, опублікувала прес-служба ДПСУ. �

Завдяки злагодженій роботі було знищено 14 загарбників, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


