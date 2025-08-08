Новости
Последствия российского удара по Черниговщине, фото: Вячеслав Чаус

Рашисты ударили беспилотником по селу на Черниговщине — ранена местная жительница (ФОТО)

8 авг 2025, 20:44
Російські загарбники сьогодні, 8 серпня, ввечері вдарили безпілотником по селу Новгород-Сіверської громади Чернігівської області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Зазначається, що удар було завдано по звичайному домогосподарству.

Поранень зазнала 27-річна цивільна жінка, місцева мешканка. Її шпиталізували. Поранена — під наглядом лікарів, — розповів Чаус.

Також внаслідок удару знищена автівка.

Источник: Ракурс


