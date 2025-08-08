Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского удара по Черниговщине, фото: Вячеслав Чаус
Рашисты ударили беспилотником по селу на Черниговщине — ранена местная жительница (ФОТО)https://racurs.ua/n208379-rashisty-udarili-bespilotnikom-po-selu-na-chernigovschine-ranena-mestnaya-jitelnica-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 8 серпня, ввечері вдарили безпілотником по селу Новгород-Сіверської громади Чернігівської області.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Зазначається, що удар було завдано по звичайному домогосподарству.
Поранень зазнала 27-річна цивільна жінка, місцева мешканка. Її шпиталізували. Поранена — під наглядом лікарів, — розповів Чаус.
Також внаслідок удару знищена автівка.