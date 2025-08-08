Новини
Наслідки російського удару по Чернігівщині, фото: В’ячеслав Чаус

Рашисти вдарили безпілотником по селу на Чернігівщині — поранено місцеву жительку (ФОТО)

8 сер 2025, 20:44
Російські загарбники сьогодні, 8 серпня, ввечері вдарили безпілотником по селу Новгород-Сіверської громади Чернігівської області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Зазначається, що удар було завдано по звичайному домогосподарству.

Поранень зазнала 27-річна цивільна жінка, місцева мешканка. Її шпиталізували. Поранена — під наглядом лікарів, — розповів Чаус.

Також внаслідок удару знищена автівка.

