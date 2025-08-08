Наслідки російського удару по Чернігівщині, фото: В’ячеслав Чаус

https://racurs.ua/ua/n208379-rashysty-vdaryly-bezpilotnykom-po-selu-na-chernigivschyni-poraneno-miscevu-jytelku-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 8 серпня, ввечері вдарили безпілотником по селу Новгород-Сіверської громади Чернігівської області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Зазначається, що удар було завдано по звичайному домогосподарству.

Поранень зазнала 27-річна цивільна жінка, місцева мешканка. Її шпиталізували. Поранена — під наглядом лікарів, — розповів Чаус.

Також внаслідок удару знищена автівка.