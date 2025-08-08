Новости
Россияне ударили дроном по медицинскому авто в Константиновке, фото: ТАСС

В Константиновке российский дрон убил директора больницы

Російські загарбники сьогодні, 8 серпня, близько 15.00 завдали удару FPV-дроном по медиках.

В результаті одна людина загинула, ще трьох цивільних поранено. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Костенівської МВА Сергій Горбунов.

Стався ворожий обстріл за допомогою FPV-дрона, в результаті якого загинула одна цивільна особа — тимчасова виконуюча обов’язки директора КП «ЦПМСД» Костянтинівської міської ради. Ще троє цивільних отримали поранення: медсестра, завгосп та водій господарської служби КП «ЦПМСД». Поранення вони отримали під час руху автомобілем, — розповів він.

Горбунов наголошує, що це був навмисний удар по медпрацівниках, які щоденно рятують життя мешканців громади в умовах триваючої російської агресії.

Ця трагедія — чергове свідчення жорстокості ворога, який не зупиняється навіть перед атаками на цивільних медиків, які виконують надзвичайно важливу роботу, — наголосив він.

