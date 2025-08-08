Новини
Росіяни вдарили дроном по медичному авто у Костянтинівці, фото: ТАСС

У Костянтинівці російський дрон вбив директора лікарні

8 сер 2025, 21:55
999

Російські загарбники сьогодні, 8 серпня, близько 15.00 завдали удару FPV-дроном по медиках.

В результаті одна людина загинула, ще трьох цивільних поранено. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Костенівської МВА Сергій Горбунов.

Стався ворожий обстріл за допомогою FPV-дрона, в результаті якого загинула одна цивільна особа — тимчасова виконуюча обов’язки директора КП «ЦПМСД» Костянтинівської міської ради. Ще троє цивільних отримали поранення: медсестра, завгосп та водій господарської служби КП «ЦПМСД». Поранення вони отримали під час руху автомобілем, — розповів він.

Горбунов наголошує, що це був навмисний удар по медпрацівниках, які щоденно рятують життя мешканців громади в умовах триваючої російської агресії.

Ця трагедія — чергове свідчення жорстокості ворога, який не зупиняється навіть перед атаками на цивільних медиків, які виконують надзвичайно важливу роботу, — наголосив він.

Джерело: Ракурс


