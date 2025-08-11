Последствия российских обстрелов Сумщины, фото: ГСЧС

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 серпня, вчергове обстріляли Шосткинську громаду Сумської області.

Пошкоджень з подальшим загорянням зазнала нежитлова будівля, повідомляє прес-служба ДСНС.

Всі осередки горіння ліквідовано. Додатково рятувальники провели обстеження території. За попередньою інформацією, без постраждалих, — розповіли у відомстві.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти атакували Україну загалом 71 БПЛА. Зафіксовано влучання 12 БПЛА на шести локаціях, а також падіння уламків на одній локації.