Последствия российских обстрелов Сумщины, фото: ГСЧС

На Сумщине из-за ночных российских обстрелов вспыхнул пожар (ФОТО)

11 авг 2025, 09:30
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 серпня, вчергове обстріляли Шосткинську громаду Сумської області.

Пошкоджень з подальшим загорянням зазнала нежитлова будівля, повідомляє прес-служба ДСНС.

Всі осередки горіння ліквідовано. Додатково рятувальники провели обстеження території. За попередньою інформацією, без постраждалих, — розповіли у відомстві.

Наслідки російських обстрілів Сумщини, фото: ДСНС

Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти атакували Україну загалом 71 БПЛА. Зафіксовано влучання 12 БПЛА на шести локаціях, а також падіння уламків на одній локації.

Источник: Ракурс


