Наслідки російських обстрілів Сумщини, фото: ДСНС
На Сумщині через нічні російські обстріли спалахнула пожежа (ФОТО)
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 серпня, вчергове обстріляли Шосткинську громаду Сумської області.
Пошкоджень з подальшим загорянням зазнала нежитлова будівля, повідомляє прес-служба ДСНС.
Всі осередки горіння ліквідовано. Додатково рятувальники провели обстеження території. За попередньою інформацією, без постраждалих, — розповіли у відомстві.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти атакували Україну загалом 71 БПЛА. Зафіксовано влучання 12 БПЛА на шести локаціях, а також падіння уламків на одній локації.