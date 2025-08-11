Ракурсhttps://racurs.ua/
Во время спасения ребенка в Харькове, видео скриншот
Упала на кондиционер — в Харькове спасли трехлетнюю девочку, выпавшую из окна пятого этажа (ВИДЕО)https://racurs.ua/n208395-upala-na-kondicioner-v-harkove-spasli-trehletnuu-devochku-vypavshuu-iz-okna-pyatogo-etaja-video.htmlРакурс
У Харкові вчора, 10 серпня, близько 22.40 з вікна п’ятого поверху багатоповерхівки випала трирічна дівчинка. Дитина залишилася на кондиціонері четвертого поверху.
Рятувальники ДСНС за допомогою пожежної драбини швидко зняли дівчинку й передали медикам. Про це у своїх Telegram-каналах повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та ДСНС.
Зазначається, що дитина отримала гостру реакцію на стрес.
Дитина дивом лишилася жива, упавши на кондиціонер поверхом нижче, — розповіли у ДСНС. — Рятувальники за допомогою пожежної драбини дісталися до малечі та спустили її донизу. На щастя, дівчинка не зазнала жодних ушкоджень. Після огляду медиків її передали батькам.
Читайте также