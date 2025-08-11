Во время спасения ребенка в Харькове, видео скриншот

У Харкові вчора, 10 серпня, близько 22.40 з вікна п’ятого поверху багатоповерхівки випала трирічна дівчинка. Дитина залишилася на кондиціонері четвертого поверху.

Рятувальники ДСНС за допомогою пожежної драбини швидко зняли дівчинку й передали медикам. Про це у своїх Telegram-каналах повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та ДСНС.

Зазначається, що дитина отримала гостру реакцію на стрес.