Під час порятунку дитини у Харкові, скріншот відео
Упала на кондиціонер — у Харкові врятували трирічну дівчинку, яка випала з вікна п'ятого поверху (ВІДЕО)
У Харкові вчора, 10 серпня, близько 22.40 з вікна п’ятого поверху багатоповерхівки випала трирічна дівчинка. Дитина залишилася на кондиціонері четвертого поверху.
Рятувальники ДСНС за допомогою пожежної драбини швидко зняли дівчинку й передали медикам. Про це у своїх Telegram-каналах повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та ДСНС.
Зазначається, що дитина отримала гостру реакцію на стрес.
Дитина дивом лишилася жива, упавши на кондиціонер поверхом нижче, — розповіли у ДСНС. — Рятувальники за допомогою пожежної драбини дісталися до малечі та спустили її донизу. На щастя, дівчинка не зазнала жодних ушкоджень. Після огляду медиків її передали батькам.
