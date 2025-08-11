Новини
Під час порятунку дитини у Харкові, скріншот відео

Упала на кондиціонер — у Харкові врятували трирічну дівчинку, яка випала з вікна п’ятого поверху (ВІДЕО)

11 сер 2025, 13:25
У Харкові вчора, 10 серпня, близько 22.40 з вікна п’ятого поверху багатоповерхівки випала трирічна дівчинка. Дитина залишилася на кондиціонері четвертого поверху.

Рятувальники ДСНС за допомогою пожежної драбини швидко зняли дівчинку й передали медикам. Про це у своїх Telegram-каналах повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та ДСНС.

Зазначається, що дитина отримала гостру реакцію на стрес.

Дитина дивом лишилася жива, упавши на кондиціонер поверхом нижче, — розповіли у ДСНС. — Рятувальники за допомогою пожежної драбини дісталися до малечі та спустили її донизу. На щастя, дівчинка не зазнала жодних ушкоджень. Після огляду медиків її передали батькам.

Джерело: Ракурс


