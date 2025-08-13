Последствия атаки российского дрона в Херсонской области, фото: Херсонская ОВА

https://racurs.ua/n208447-rashisty-udarili-dronom-po-punktu-bazirovaniya-skoroy-pomoschi-na-hersonschine-foto.html

Ракурс

Російські загарбники атакували дроном пункт базування «екстренки» у Бериславському районі Херсонської області.

Про це сьогодні, 13 серпня, повідомила прес-служба Херсонської ОВА.

Через удар ворожого БпЛА пошкоджену одну із карет «швидкої». На щастя, постраждалих немає, — розповіли в ОВА.

Нагадаємо, сьогодні вранці російський дрон вдарив по цивільному автомобілю на Херсонщині. Загинули двоє людей, які в ньому перебували. Також внаслідок повторного російського удару поранено трьох поліцейських.