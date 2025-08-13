Новини
Наслідки атаки російського дрона на Херсонщині, фото: Херсонська ОВА

Рашисти вдарили дроном по пункту базування швидкої допомоги на Херсонщині (ФОТО)

13 сер 2025, 13:00
Російські загарбники атакували дроном пункт базування «екстренки» у Бериславському районі Херсонської області.

Про це сьогодні, 13 серпня, повідомила прес-служба Херсонської ОВА.

Через удар ворожого БпЛА пошкоджену одну із карет «швидкої». На щастя, постраждалих немає, — розповіли в ОВА.

Наслідки атаки російського дрона на Херсонщині, фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, сьогодні вранці російський дрон вдарив по цивільному автомобілю на Херсонщині. Загинули двоє людей, які в ньому перебували. Також внаслідок повторного російського удару поранено трьох поліцейських.

Джерело: Ракурс


