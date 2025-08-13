Російський дрон атакував цивільний автомобіль на Херсонщині — двоє загиблих

Російський безпілотник атакував цивільний автомобіль на Херсонщині

Ракурс

На Херсонщині російські загарбники атакували дроном цивільне авто. В результаті загинули двоє людей, також повторним ударом поранені троє поліцейських.

Про це сьогодні, 13 серпня, повідомила прес-служба Херсонської обласної прокуратури.

13 серпня близько 08.00 військові армії рф атакували безпілотником цивільний автомобіль на автодорозі Новорайськ — Костирка Херсонської області. Внаслідок скидання вибухівки на місці загинув чоловік, а жінка, яка перебувала в автівці, померла дорогою до лікарні, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що під час спроби евакуації правоохоронцями окупанти завдали повторного удару по місцевості, поранивши трьох поліцейських.

Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, поєднаного із загибеллю людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).