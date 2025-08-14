Российский дрон ударил по гражданскому автомобилю на Харьковщине — двое погибших

Читайте также
На Харківщині сьогодні, 14 серпня, російський дрон вдарив по цивільному легковому автомобілю, є жертви.
Подія сталася неподалік села Нечволодівка Куп’янського району. Про це повідомляють прес-служби поліції Харківщині та Харківської ОВА.
Унаслідок удару:
- загинули 69-річні чоловік та жінка;
- 76-річна жінка отримала вибухові поранення. Постраждалу доставили до медичного закладу.
Відкрите кримінальне провадження за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу.