Рашисты снова атаковали дроном гражданский автомобиль, фото: Regnum

Российский дрон ударил по гражданскому автомобилю на Харьковщине — двое погибших

14 авг 2025, 14:58
999

На Харківщині сьогодні, 14 серпня, російський дрон вдарив по цивільному легковому автомобілю, є жертви.

Подія сталася неподалік села Нечволодівка Куп’янського району. Про це повідомляють прес-служби поліції Харківщині та Харківської ОВА.

Унаслідок удару:

  • загинули 69-річні чоловік та жінка;
  • 76-річна жінка отримала вибухові поранення. Постраждалу доставили до медичного закладу.

Відкрите кримінальне провадження за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу.

Источник: Ракурс


