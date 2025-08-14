Російський дрон вдарив по цивільному авто на Харківщині — двоє загиблих

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти знову атакували дроном цивільну автівку, фото: Regnum
Російський дрон вдарив по цивільному авто на Харківщині — двоє загиблихhttps://racurs.ua/ua/n208478-rosiyskyy-dron-vdaryv-po-cyvilnomu-avto-na-harkivschyni-dvoie-zagyblyh.htmlРакурс
На Харківщині сьогодні, 14 серпня, російський дрон вдарив по цивільному легковому автомобілю, є жертви.
Подія сталася неподалік села Нечволодівка Куп’янського району. Про це повідомляють прес-служби поліції Харківщині та Харківської ОВА.
Унаслідок удару:
- загинули 69-річні чоловік та жінка;
- 76-річна жінка отримала вибухові поранення. Постраждалу доставили до медичного закладу.
Відкрите кримінальне провадження за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу.