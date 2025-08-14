Новини
Рашисти знову атакували дроном цивільну автівку, фото: Regnum

Російський дрон вдарив по цивільному авто на Харківщині — двоє загиблих

14 сер 2025, 14:58
999

На Харківщині сьогодні, 14 серпня, російський дрон вдарив по цивільному легковому автомобілю, є жертви.

Подія сталася неподалік села Нечволодівка Куп’янського району. Про це повідомляють прес-служби поліції Харківщині та Харківської ОВА.

Унаслідок удару:

  • загинули 69-річні чоловік та жінка;
  • 76-річна жінка отримала вибухові поранення. Постраждалу доставили до медичного закладу.

Відкрите кримінальне провадження за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу.

Джерело: Ракурс


