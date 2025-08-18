Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского ракетного удара по Запорожью 18 августа, фото: ГСЧС

В Запорожье выросло количество пострадавших в результате российской атаки (ФОТО)

18 авг 2025, 14:54
999

У Запоріжжі вже відомо про 23 постраждалих внаслідок російських ударів по місту, завданих сьогодні, 18 серпня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

23 людини, постраждалих від ворожої атаки, отримують медичну допомогу в закладах охорони здоров’я Запоріжжя, Поранені внаслідок російського удару по обласному центру продовжують звертатися до медзакладів, — розповів він.

За словами Федорова, частина постраждалих продовжуватиме лікування амбулаторно.

На жаль, троє людей загинули, — додав він.

Наслідки російського ракетного удару по Запоріжжю 18 серпня, фото: Запорізька ОВА

Наслідки російського ракетного удару по Запоріжжю 18 серпня, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров