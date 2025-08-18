Последствия российского ракетного удара по Запорожью 18 августа, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n208537-v-zaporoje-vyroslo-kolichestvo-postradavshih-v-rezultate-rossiyskoy-ataki-foto.html

Ракурс

У Запоріжжі вже відомо про 23 постраждалих внаслідок російських ударів по місту, завданих сьогодні, 18 серпня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

23 людини, постраждалих від ворожої атаки, отримують медичну допомогу в закладах охорони здоров’я Запоріжжя, Поранені внаслідок російського удару по обласному центру продовжують звертатися до медзакладів, — розповів він.

За словами Федорова, частина постраждалих продовжуватиме лікування амбулаторно.