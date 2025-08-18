Читайте также
Последствия российского ракетного удара по Запорожью 18 августа, фото: ГСЧС
В Запорожье выросло количество пострадавших в результате российской атаки (ФОТО)https://racurs.ua/n208537-v-zaporoje-vyroslo-kolichestvo-postradavshih-v-rezultate-rossiyskoy-ataki-foto.htmlРакурс
У Запоріжжі вже відомо про 23 постраждалих внаслідок російських ударів по місту, завданих сьогодні, 18 серпня.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
23 людини, постраждалих від ворожої атаки, отримують медичну допомогу в закладах охорони здоров’я Запоріжжя, Поранені внаслідок російського удару по обласному центру продовжують звертатися до медзакладів, — розповів він.
За словами Федорова, частина постраждалих продовжуватиме лікування амбулаторно.
На жаль, троє людей загинули, — додав він.