Наслідки російського ракетного удару по Запоріжжю 18 серпня, фото: ДСНС

У Запоріжжі вже відомо про 23 постраждалих внаслідок російських ударів по місту, завданих сьогодні, 18 серпня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

23 людини, постраждалих від ворожої атаки, отримують медичну допомогу в закладах охорони здоров’я Запоріжжя, Поранені внаслідок російського удару по обласному центру продовжують звертатися до мездакладів, — розповів він.

За словами Федорова, частина постраждалих продовжуватиме лікування амбулаторно.