Наслідки ракетної атаки. Фото: ДСНС

Ракурс

Російська окупанційна армія завдала ударів по Запоріжжю.

У понеділок вранці, 18 серпня, загарбники прицільно намагалися вдарити по критичній інфраструктурі міста. Ворог випустив дві балістичні ракети. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Facebook.

Наразі відомо про 17 поранених внаслідок обстрілу. З них двоє в тяжкому стані, їх госпіталізували. Кількість постраждалих ще може зрости.

Про пошкодження через атаку Федоров не повідомляв. Усі постраждалі отримують медичну допомогу.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що в Запоріжжі виникло займання торгівельних павільйонів на площі 500 кв. м. Рятувальники ліквідовують пожежі.

Нагадаємо, вночі 18 серпня чотири ударні БпЛА типу Shahed влучили в п’ятиповерховий багатоквартирний житловий будинок в Індустріальному районі Харкова. Внаслідок прильотів спалахнули пожежі в квартирах, були зруйновані перекриття, зафіксовані обвали.

Внаслідок цієї атаки загинули четверо осіб. Серед жертв 1,5 річна дівчинка, її тіло дістали з-під завалів. Отримали травми різного ступеня тяжкості 18 осіб.