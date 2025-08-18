Читайте также
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Військові Сил безпілотних систем за допомогою важкого бомбера наздогнали та знищили ворожу автівку із засобом радіоелектронної боротьби. Після чого наздогнали та знешкодили ще й окупанта у спробі втечі.
Відповідне відео сьогодні, 18 серпня, опубліковане на Фейсбук-сторінці 412-го полку Nemesis СБС.
Знищення швидких рухомих цілей важким бомбером вимагає високого рівня професіоналізму від пілота. Nemesis летить та бомбить по-серйозному — може за один виліт знищити бронетехніку, але не має такої швидкості та маневровості, як у FPV-дронів. Проте, пілоти Nemesis відточують майстерність керування «важковиком», — вказано в описі відео.