Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Військові Сил безпілотних систем за допомогою важкого бомбера наздогнали та знищили ворожу автівку із засобом радіоелектронної боротьби. Після чого наздогнали та знешкодили ще й окупанта у спробі втечі.

Відповідне відео сьогодні, 18 серпня, опубліковане на Фейсбук-сторінці 412-го полку Nemesis СБС.