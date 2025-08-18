Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Тяжелый бомбер ВСУ догнал и уничтожил автомобиль оккупантов с РЕБом (ВИДЕО)

18 авг 2025, 22:15
999

Військові Сил безпілотних систем за допомогою важкого бомбера наздогнали та знищили ворожу автівку із засобом радіоелектронної боротьби. Після чого наздогнали та знешкодили ще й окупанта у спробі втечі.

Відповідне відео сьогодні, 18 серпня, опубліковане на Фейсбук-сторінці 412-го полку Nemesis СБС.

Знищення швидких рухомих цілей важким бомбером вимагає високого рівня професіоналізму від пілота. Nemesis летить та бомбить по-серйозному — може за один виліт знищити бронетехніку, але не має такої швидкості та маневровості, як у FPV-дронів. Проте, пілоти Nemesis відточують майстерність керування «важковиком», — вказано в описі відео.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров