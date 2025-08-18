Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Важкий бомбер ЗСУ наздогнав та знищив автівку окупантів з РЕБом (ВІДЕО)

18 сер 2025, 22:15
999

Військові Сил безпілотних систем за допомогою важкого бомбера наздогнали та знищили ворожу автівку із засобом радіоелектронної боротьби. Після чого наздогнали та знешкодили ще й окупанта у спробі втечі.

Відповідне відео сьогодні, 18 серпня, опубліковане на Фейсбук-сторінці 412-го полку Nemesis СБС.

Знищення швидких рухомих цілей важким бомбером вимагає високого рівня професіоналізму від пілота. Nemesis летить та бомбить по-серйозному — може за один виліт знищити бронетехніку, але не має такої швидкості та маневровості, як у FPV-дронів. Проте, пілоти Nemesis відточують майстерність керування «важковиком», — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів