Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n208551-vajkyy-bomber-zsu-nazdognav-ta-znyschyv-avtivku-okupantiv-z-rebom-video.html

Ракурс

Військові Сил безпілотних систем за допомогою важкого бомбера наздогнали та знищили ворожу автівку із засобом радіоелектронної боротьби. Після чого наздогнали та знешкодили ще й окупанта у спробі втечі.

Відповідне відео сьогодні, 18 серпня, опубліковане на Фейсбук-сторінці 412-го полку Nemesis СБС.