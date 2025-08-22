Россия ночью атаковала Украину 55 дронами, некоторые из них попали в четырех локациях. Фото:

Країна-агресор Росія вчергове здійснила повітряну атаку на Україну.

У ніч на 22 серпня окупанти запустили 55 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Дрони злітали із Шаталово, Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська в росії й Гвардійського в окупованому Криму. Для відбиття атаки були задіяні зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили в Telegram.

Попередньо відомо, що протиповітряній обороні вдалося збити, а радіолокаційним системам подавити 46 БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів. Бойова робота відбувалася на півночі та сході України. Зафіксовано влучання дев’яти ударних БпЛА на чотирьох локаціях.

Зокрема, під ударами перебувала Харківщина. Міський голова Чугуєва Галина Мінаєва поінформувала, що громаду атакували «Шахеди». Місцеві жителі чули сильні вибухи.

Загарбники цілили у непрацююче промислове підприємство. Були пошкоджені порожні складські будівлі, але ніхто не постраждав.

Нагадаємо, вночі 21 серпня російські окупанти завдали масованого удару по Україні із застосуванням дронів-камікадзе та різного типу ракет. Зокрема, на Закарпаття було атаковане американське підприємство, що виготовляло електроніку.