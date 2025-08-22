Последствия российских обстрелов Сумщины, фото: ГСЧС

Ракурс

На Сумщині внаслідок російських ударів по Зноб-Новгородській громаді пошкоджений пожежно-рятувальний підрозділ.

Також виникла масштабна пожежа в житловому секторі. Про це сьогодні, 22 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.