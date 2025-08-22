Читайте также
Последствия российских обстрелов Сумщины, фото: ГСЧС
На Сумщині внаслідок російських ударів по Зноб-Новгородській громаді пошкоджений пожежно-рятувальний підрозділ.
Також виникла масштабна пожежа в житловому секторі. Про це сьогодні, 22 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.
На щастя, ні мешканці, ні рятувальники не постраждали, — розповіли у відомстві. — Наразі триває ліквідація всіх осередків горіння. Паралельно розпочато аварійно-відновлювальні роботи в оселях людей.