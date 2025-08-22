Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російських обстрілів Сумщини, фото: ДСНС
Рашисти вдарили по пожежно-рятувальному підрозділу на Сумщині (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n208646-rashysty-vdaryly-po-pojejno-ryatuvalnomu-pidrozdilu-na-sumschyni-foto-video.htmlРакурс
На Сумщині внаслідок російських ударів по Зноб-Новгородській громаді пошкоджений пожежно-рятувальний підрозділ.
Також виникла масштабна пожежа в житловому секторі. Про це сьогодні, 22 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.
На щастя, ні мешканці, ні рятувальники не постраждали, — розповіли у відомстві. — Наразі триває ліквідація всіх осередків горіння. Паралельно розпочато аварійно-відновлювальні роботи в оселях людей.