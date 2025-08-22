Масштабные пожары в экосистемах вспыхнули в Харьковской области, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n208659-v-prigorode-harkova-lokalizovali-dva-masshtabnyh-pojara-v-ekosistemah-gschs-foto.html

Ракурс

На Харківщині сьогодні, 22 серпня, локалізували дві масштабні пожежі в природних екосистемах.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Харківщини.

22 серпня на території Харківського району виникли 2 великі пожежі у природних екосистемах. На відкритих просторах поблизу села Циркуни та селища Високий горіла суха трава та чагарники на площах 10 та 4 га. Пожежі локалізовані, — розповіли у відомстві.

До ліквідації загорянь було залучено особовий склад ДСНС та добровільної пожежної команди Циркунівської громади.