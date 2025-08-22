Новости
Масштабные пожары в экосистемах вспыхнули в Харьковской области, фото: ГСЧС

В пригороде Харькова локализовали два масштабных пожара в экосистемах — ГСЧС (ФОТО)

22 авг 2025, 23:06
На Харківщині сьогодні, 22 серпня, локалізували дві масштабні пожежі в природних екосистемах.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Харківщини.

22 серпня на території Харківського району виникли 2 великі пожежі у природних екосистемах. На відкритих просторах поблизу села Циркуни та селища Високий горіла суха трава та чагарники на площах 10 та 4 га. Пожежі локалізовані, — розповіли у відомстві.

До ліквідації загорянь було залучено особовий склад ДСНС та добровільної пожежної команди Циркунівської громади.

Масштабні пожежі в екосистемах спалахнули на Харківщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


