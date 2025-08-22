Масштабні пожежі в екосистемах спалахнули на Харківщині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n208659-u-peredmisti-harkova-lokalizuvaly-dvi-masshtabni-pojeji-v-ekosystemah-dsns-foto.html

Ракурс

На Харківщині сьогодні, 22 серпня, локалізували дві масштабні пожежі в природних екосистемах.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Харківщини.

22 серпня на території Харківського району виникли 2 великі пожежі у природних екосистемах. На відкритих просторах поблизу села Циркуни та селища Високий горіла суха трава та чагарники на площах 10 та 4 га. Пожежі локалізовані, — розповіли у відомстві.

До ліквідації загорянь було залучено особовий склад ДСНС та добровільної пожежної команди Циркунівської громади.