Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Масштабні пожежі в екосистемах спалахнули на Харківщині, фото: ДСНС

У передмісті Харкова локалізували дві масштабні пожежі в екосистемах — ДСНС (ФОТО)

22 сер 2025, 23:06
999

На Харківщині сьогодні, 22 серпня, локалізували дві масштабні пожежі в природних екосистемах.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Харківщини.

22 серпня на території Харківського району виникли 2 великі пожежі у природних екосистемах. На відкритих просторах поблизу села Циркуни та селища Високий горіла суха трава та чагарники на площах 10 та 4 га. Пожежі локалізовані, — розповіли у відомстві.

До ліквідації загорянь було залучено особовий склад ДСНС та добровільної пожежної команди Циркунівської громади.

Масштабні пожежі в екосистемах спалахнули на Харківщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів