Українські чоловіки призовного віку почали масово тікати до Білорусі.

У 2025 році кількість військовозобов’язаних українців, затриманих на українсько-білоруському кордоні, зросла майже вдвічі порівняно з усіма попередніми роками з початку повномасштабної війни. Про це йдеться у розслідуванні «Слідство.інфо».

Зазначається, що дані Державної прикордонної служби України свідчать, що з 1 січня по 1 серпня цього року затримали 911 чоловіків віком від 18 до 60 років. Ці громадяни намагалися незаконно потрапити з української території до Білорусі. Це набагато більше ніж у попередні роки. У 2024 році затримали 336 порушників кордону, в 2023-му році — 26, а у 2022-му році — 61.

Лідирують серед областей Рівненщина та Житомирщина. У Рівненській області за час війни затримали 531 громадянина, а в Житомирській — 484. Ще 281 порушника спіймали на Волині, а 38 — у Київській області. При чому Волинська область стала єдиним регіоном, з якого намагалися потрапити у Білорусь у перший рік повномасштабної війни.

Нагадаємо, наразі за незаконний перетин державного кордону передбачено лише адміністративну відповідальність та штрафи. Однак в МВС розробили законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність у воєнний час за незаконний виїзд, використання підроблених документів чи пошкодження прикордонної інфраструктури.

Джерело: «Слідство.інфо»