Мужчина с игрушечным пистолетом объявлял минуту молчания в Виннице, фото: полиция Винницкой области

Мужчина в Виннице объявлял минуту молчания с пистолетом — его задержали (ФОТО)

26 авг 2025, 16:31
У Вінниці сьогодні, 26 серпня, зранку чоловік із пістолетом в руці оголошував хвилину мовчання в пам’ять про загиблих військових.

Подія сталася на пішохідному переході на перехресті вулиць Зодчих та Пирогова. Наразі чоловіка вже затримали. Про це повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на поліцію Вінниччини.

Зброя, яку чоловік тримав у руці, виявилася іграшковою.

Зазначається, що затриманий — житель міста, який має ментальні порушення.

Джерело: «Суспільне»

Источник: Ракурс


