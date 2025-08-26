Чоловік з іграшковим пістолетом оголошував хвилину мовчання у Вінниці, фото: поліція Вінницької області

У Вінниці сьогодні, 26 серпня, зранку чоловік із пістолетом в руці оголошував хвилину мовчання в пам’ять про загиблих військових.

Подія сталася на пішохідному переході на перехресті вулиць Зодчих та Пирогова. Наразі чоловіка вже затримали. Про це повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на поліцію Вінниччини.

Зброя, яку чоловік тримав у руці, виявилася іграшковою.

Зазначається, що затриманий — житель міста, який має ментальні порушення.

Джерело: «Суспільне»