Россияне терроризируют жителей Херсона минами-лепестками, фото: Нацполиция

Рашисты разбросали по Херсону мины-лепестки (ФОТО, ВИДЕО)

26 авг 2025, 17:01
Російські загарбники нещодавно здійснили дистанційне мінування Херсона протипіхотними мінами типу «пелюстка».

Міни виявили на одній із вулиць Дніпровського району міста. Про це сьогодні, 26 серпня, повідомила прес-служба Нацполіції.

Ця зброя вкрай небезпечна для місцевих, адже дуже малопомітна у навколишньому середовищі. Такі міни можуть бути зеленого або коричневого кольору, тому в траві, у листі або на ґрунті їх майже не видно. Принцип дії міни — натискний. Щоб вона спрацювала, на неї достатньо наступити або наїхати, — наголошують у поліції.

Зазначається, що вибухотехніки поліції Херсонщини, які прибули за вказаною адресою, ретельно оглянули місцевість у «вікні» між обстрілами та дроновими атаками. Виявлені міни ПФМ правоохоронці зібрали та знищили методом контрольованого підриву.

У поліції нагадують, що в разі виявлення потенційно небезпечних предметів:

  • у жодному разі торкайтеся їх, не намагайтеся самостійно перенести в інше місце чи знешкодити;
  • не намагайтеся розібрати вибухонебезпечні пристрої;
  • відійдіть якомога далі від підозрілого предмета, якось позначте це місце, щоб до прибуття саперів обмежити доступ до небезпечної знахідки сторонніх осіб;
  • негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам поліції «102» або ДСНС «101».

Росіяни тероризують жителів Херсона мінами-пелюстками, фото: Нацполіція

Источник: Ракурс


