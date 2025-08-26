Рашисты разбросали по Херсону мины-лепестки (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n208706-rashisty-razbrosali-po-hersonu-miny-lepestki-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники нещодавно здійснили дистанційне мінування Херсона протипіхотними мінами типу «пелюстка».
Міни виявили на одній із вулиць Дніпровського району міста. Про це сьогодні, 26 серпня, повідомила прес-служба Нацполіції.
Ця зброя вкрай небезпечна для місцевих, адже дуже малопомітна у навколишньому середовищі. Такі міни можуть бути зеленого або коричневого кольору, тому в траві, у листі або на ґрунті їх майже не видно. Принцип дії міни — натискний. Щоб вона спрацювала, на неї достатньо наступити або наїхати, — наголошують у поліції.
Зазначається, що вибухотехніки поліції Херсонщини, які прибули за вказаною адресою, ретельно оглянули місцевість у «вікні» між обстрілами та дроновими атаками. Виявлені міни ПФМ правоохоронці зібрали та знищили методом контрольованого підриву.
У поліції нагадують, що в разі виявлення потенційно небезпечних предметів:
- у жодному разі торкайтеся їх, не намагайтеся самостійно перенести в інше місце чи знешкодити;
- не намагайтеся розібрати вибухонебезпечні пристрої;
- відійдіть якомога далі від підозрілого предмета, якось позначте це місце, щоб до прибуття саперів обмежити доступ до небезпечної знахідки сторонніх осіб;
- негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам поліції «102» або ДСНС «101».