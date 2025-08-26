Росіяни тероризують жителів Херсона мінами-пелюстками, фото: Нацполіція

Російські загарбники нещодавно здійснили дистанційне мінування Херсона протипіхотними мінами типу «пелюстка».

Міни виявили на одній із вулиць Дніпровського району міста. Про це сьогодні, 26 серпня, повідомила прес-служба Нацполіції.

Ця зброя вкрай небезпечна для місцевих, адже дуже малопомітна у навколишньому середовищі. Такі міни можуть бути зеленого або коричневого кольору, тому в траві, у листі або на ґрунті їх майже не видно. Принцип дії міни — натискний. Щоб вона спрацювала, на неї достатньо наступити або наїхати, — наголошують у поліції.

Зазначається, що вибухотехніки поліції Херсонщини, які прибули за вказаною адресою, ретельно оглянули місцевість у «вікні» між обстрілами та дроновими атаками. Виявлені міни ПФМ правоохоронці зібрали та знищили методом контрольованого підриву.

У поліції нагадують, що в разі виявлення потенційно небезпечних предметів: