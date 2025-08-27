В Одесской области разоблачили еще один канал переправки мужчин за границу, фото: ГБР

На Одещині начальник одного з відділень інспекторів прикордонної служби разом із колишнім працівником цієї служби організували канал переправлення чоловіків до невизнаного Придністров’я.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Зазначається, що у серпні 2025 року посадовець вирішив підробити на нелегальному переправленні чоловіків через державний кордон поза межами пунктів пропуску.

Подільник підшукав охочих чоловіків, паролем для виїзду було повідомлення про доступність квитка для участі в «грі у футбол». Вартість такої «гри» коштувала чоловікам 3 тис. доларів США. За цю суму їх підвозили до кордону та надавали інструкції, як обійти пункти пропуску, — розповіли у ДБР.

14 серпня 2025 року правоохоронці затримали ділків під час одержання оплати за «послугу».

Фігурантам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою внесення застави 605 тис грн.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді до дев’яти років позбавлення волі.

Наразі ДБР встановлює повне коло причетних осіб та всіх військовозобов’язаних, які встигли скористатися «послугою».