Російські загарбники збільшили кількість обстрілів по території Чернігівської області.

Про це під час брифінгу заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє агентство «Укрінформ».

І в межах Чернігівщини, і в межах Сумської області, Харківщини обстріли, які здійснює Росія по території України, не припиняються, — наголосив він. — Навіть якщо порівняти останній період, то кількість обстрілів по території Чернігівщини збільшилася.

Демченко зазначив, що для ударів по Сумщині та Харківщині ворог активно застосовує авіацію. Під час обстрілів не лише намагається знищувати позиції захисників України, а й веде прицільні обстріли по населених пунктах, знищуючи інфраструктуру.

За словами речника ДПСУ, на Сумщині ворог продовжує використовувати малі піхотні групи, але кількість атак на позиції українських захисників значно менша, ніж раніше. Також ворог не має успіхів на Харківщині.

Підрозділи Державної прикордонної служби на Сіверському, Краматорському та Покровському напрямках щоденно відбивають штурмові дії противника: здебільшого це спроби просунутися саме піхотними групами, — зазначив Демченко.

Він додав, що розвиток підрозділів БПЛА дозволяє знищувати техніку противника ще на підступах до переднього рубежу.

Джерело: «Укрінформ»