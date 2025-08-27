Новости
Ракурс
В Чернигове упал и взорвался «Шахед». Фото: Дмитрий Брижинский

Российский «Шахед» упал и взорвался в Чернигове, есть пострадавшие (ФОТО)

27 авг 2025, 16:25
999

Армія Росії у середу, 27 серпня, атакувала Чернігів безпілотниками.

Внаслідок удару ворожого дрона типу «Шахед» виникла пожежа на одному з підприємств міста. Згодом містяни почули вибух. Він був зафіксований у приватному секторі. Про це міський голова Чернігова Дмитро Брижинський повідомив у Telegram.

У межах міста впав та вибухнув «Шахед». Інформація по пошкодженням уточнюється, — йдеться у повідомленні.

Наразі відомо про двох постраждалих жінок. Одну довелося госпіталізувати, а іншій медики надали допомогу на місці.

Брижинський також опублікував світлини з місця падіння ворожого дрона.

У Чернігові впав та вибухнув «Шахед». Фото: Дмитро Брижинський

У Чернігові впав та вибухнув «Шахед». Фото: Дмитро Брижинський

У Чернігові впав та вибухнув «Шахед». Фото: Дмитро Брижинський

У Чернігові впав та вибухнув «Шахед». Фото: Дмитро Брижинський

Нагадаємо, у Чернігівській області 27 серпня через атаку російських безпілотників було знеструмлено 51 населений пункт Новгород-Сіверської громади. Минулої ночі ворог зумів пошкодити в регіоні обʼєкт критичної інфраструктури.

