Рашисты в ночь на 28 августа нанесли массированный воздушный удар по Киеву, скриншот видео

У Києві безперервно понад 30 годин тривали аварійно-пошукові роботи після масованої російської повітряної атаки в ніч на 28 серпня.

Про це сьогодні, 29 серпня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Рятувальники розібрали основні масиви конструкцій зруйнованого будинку, аби переконатися, що під завалами більше немає людей. Тривають аварійно-відновлювальні роботи, аби жителі вцілілих квартир могли якнайшвидше забрати речі, — розповів він.

Зазначається, що з учорашньої ночі на місцях російських ударів у Києві працював тисячі працівників МВС, які змінювались кожні кілька годин, сотні одиниць техніки, роботи, авіація.

На жаль, під час атаки на Київ 23 людини врятувати не вдалося, серед них — 4 дитини. Найменшій дівчинці було всього 2 роки. Деякі тіла досі не опізнані, 8 людей не виходять на зв’язок із рідними. Слідчі та експерти ретельно досліджують кожен із фактів, — наголосив Клименко.

З-під завалів врятували 17 людей, серед них чотири дитини. Усього кількість постраждалих сягає понад 50 людей.