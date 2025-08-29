Аварийно-розыскные работы в Киеве длились непрерывно более 30 часов — Клименко (ВИДЕО)https://racurs.ua/n208780-avariyno-rozysknye-raboty-v-kieve-dlilis-nepreryvno-bolee-30-chasov-klimenko-video.htmlРакурс
У Києві безперервно понад 30 годин тривали аварійно-пошукові роботи після масованої російської повітряної атаки в ніч на 28 серпня.
Про це сьогодні, 29 серпня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Рятувальники розібрали основні масиви конструкцій зруйнованого будинку, аби переконатися, що під завалами більше немає людей. Тривають аварійно-відновлювальні роботи, аби жителі вцілілих квартир могли якнайшвидше забрати речі, — розповів він.
Зазначається, що з учорашньої ночі на місцях російських ударів у Києві працював тисячі працівників МВС, які змінювались кожні кілька годин, сотні одиниць техніки, роботи, авіація.
На жаль, під час атаки на Київ 23 людини врятувати не вдалося, серед них — 4 дитини. Найменшій дівчинці було всього 2 роки. Деякі тіла досі не опізнані, 8 людей не виходять на зв’язок із рідними. Слідчі та експерти ретельно досліджують кожен із фактів, — наголосив Клименко.
З-під завалів врятували 17 людей, серед них чотири дитини. Усього кількість постраждалих сягає понад 50 людей.
Усім надається допомога, зокрема у відновленні документів та фіксації пошкодженого майна — вже прийнято більше 1100 заяв, — додав Клименко.