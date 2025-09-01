На Сумщине семеро гражданских пострадали из-за российских обстрелов (ФОТО)https://racurs.ua/n208824-na-sumschine-semero-grajdanskih-postradali-iz-za-rossiyskih-obstrelov-foto.htmlРакурс
Російські загарбники протягом сьогоднішнього дня, 1 вересня, інтенсивно атакували цивільну інфраструктуру Сумщини.
Є наслідки влучань у Сумській, Річківській, Ворожбянській, Білопільській, Великописарівській, Шалигинській та Дружбівській громадах. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Зазначається, що один із ворожих дронів поцілив у цивільну автівку — поранено водія. Загалом постраждали семеро мирних жителів, усім надається необхідна медична допомога.
У Сумському та Шосткинському районах пошкоджені десятки приватних будинків, триває ліквідація наслідків.
Крім того, у різних мікрорайонах Сум атаки безпілотників призвели до пошкоджень цивільної інфраструктури та знеструмлень.
Прес-служба «Укрзалізниці» сьогодні ввечері повідомила, що внаслідок влучання ворожого дрона поблизу залізничної станції на Сумщині постраждала чергова по станції.
Жінку оперативно госпіталізували.
Стан її здоровʼя задовільний. Лікарі діагностували у потерпілої травми голови та струс мозку, наразі їй надають всю необхідну медичну допомогу, — розповіли у компанії.