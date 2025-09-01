Наслідки російських обстрілів Сумщини, фото: Сумська ОВА

Ракурс

Російські загарбники протягом сьогоднішнього дня, 1 вересня, інтенсивно атакували цивільну інфраструктуру Сумщини.

Є наслідки влучань у Сумській, Річківській, Ворожбянській, Білопільській, Великописарівській, Шалигинській та Дружбівській громадах. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Зазначається, що один із ворожих дронів поцілив у цивільну автівку — поранено водія. Загалом постраждали семеро мирних жителів, усім надається необхідна медична допомога.

У Сумському та Шосткинському районах пошкоджені десятки приватних будинків, триває ліквідація наслідків.

Крім того, у різних мікрорайонах Сум атаки безпілотників призвели до пошкоджень цивільної інфраструктури та знеструмлень.

Прес-служба «Укрзалізниці» сьогодні ввечері повідомила, що внаслідок влучання ворожого дрона поблизу залізничної станції на Сумщині постраждала чергова по станції.

Жінку оперативно госпіталізували.