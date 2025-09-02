Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российской военной техники, скриншот видео
На Волчанском направлении дроны уничтожили «Солнцепок» рашистов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n208832-na-volchanskom-napravlenii-drony-unichtojili-solncepok-rashistov-video.htmlРакурс
На Вовчанському напрямку захисники України з бригади «Форпост» ударами FPV-дронів знищили важку вогнеметну систему «Солнцепьок» російських загарбників.
Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі бригади.
1 вересня, у День знань, бійці бригади «Форпост» підготували для російських окупантів незабутній «урок». Замінити шкільні дзвоники довелося вибухами FPV-дронів, які влучно відпрацювали по важкій вогнеметній системі ТОС «Солнцепьок», укриттях та живій силі противника, — вказано в описі відео.
Також на відео показно знищення дронами укриттів та живої сили ворога.