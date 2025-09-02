Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російської військової техніки, скріншот відео

На Вовчанському напрямку дрони знищили «Солнцепьок» рашистів (ВІДЕО)

2 вер 2025, 09:53
999

На Вовчанському напрямку захисники України з бригади «Форпост» ударами FPV-дронів знищили важку вогнеметну систему «Солнцепьок» російських загарбників.

Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі бригади.

1 вересня, у День знань, бійці бригади «Форпост» підготували для російських окупантів незабутній «урок». Замінити шкільні дзвоники довелося вибухами FPV-дронів, які влучно відпрацювали по важкій вогнеметній системі ТОС «Солнцепьок», укриттях та живій силі противника, — вказано в описі відео.

Також на відео показно знищення дронами укриттів та живої сили ворога.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів