Знищення російської військової техніки, скріншот відео
На Вовчанському напрямку дрони знищили «Солнцепьок» рашистів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n208832-na-vovchanskomu-napryamku-drony-znyschyly-solncepok-rashystiv-video.htmlРакурс
На Вовчанському напрямку захисники України з бригади «Форпост» ударами FPV-дронів знищили важку вогнеметну систему «Солнцепьок» російських загарбників.
Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі бригади.
1 вересня, у День знань, бійці бригади «Форпост» підготували для російських окупантів незабутній «урок». Замінити шкільні дзвоники довелося вибухами FPV-дронів, які влучно відпрацювали по важкій вогнеметній системі ТОС «Солнцепьок», укриттях та живій силі противника, — вказано в описі відео.
Також на відео показно знищення дронами укриттів та живої сили ворога.