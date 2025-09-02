На Вовчанському напрямку захисники України з бригади «Форпост» ударами FPV-дронів знищили важку вогнеметну систему «Солнцепьок» російських загарбників.

Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі бригади.

1 вересня, у День знань, бійці бригади «Форпост» підготували для російських окупантів незабутній «урок». Замінити шкільні дзвоники довелося вибухами FPV-дронів, які влучно відпрацювали по важкій вогнеметній системі ТОС «Солнцепьок», укриттях та живій силі противника, — вказано в описі відео.