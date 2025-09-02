Мужчины под видом бойцов спецназа хотели уехать из Украины. Фото: ДБР

Поліцейський з Києва допомагав військовозобов’язаним українцям виїжджати з України.

Старший інспектор столичної поліції перевозив чоловіків із Києва до Вижницького району Чернівецької області, що межує із Румунією. За свої послуги правоохоронець брав 6 тис. євро з людини. Гроші перед виїздом передавались спільниці, яка також «була найнята» організаторами оборудки. Про це Державне бюро розслідувань 2 вересня повідомило у Facebook.

Правоохоронець діяв обережно — діяв у начебто відрядженні, змінював номерні знаки на авто та встановлював на машину світлові маячки, які надавали пріоритет в русі. Якщо його зупиняли, то показував службове посвідчення й казав, що терміново везе колег на спецзавдання. Для маскування усіх чоловіків, яких він перевозив, переодягли у форму спецпризначенців.

А 23 серпня п’ятьох чоловіків та поліцейського зупинили правоохоронці на в’їзді до Буковини. Після перевірки документів чоловікам вручили повістки та склали протоколи про адміністративне правопорушення.

Правоохоронцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 (сприяння організації незаконного переправлення декількох осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, службовою особою з використанням службового становища) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років тюрми.

Нагадаємо, у червні українські ЗМІ інформували, що військовослужбовець Держприкордонслужби втік до Словаччини прямо з КПП «Ужгород», що на українсько-словацькому кордоні. Там прикордонник запросив статус біженця, пояснивши втечу тим, що уникає війни.