Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российской воздушной атаки в ночь на 3 сентября, фото: ГСЧС

На Прикарпатье ликвидировали масштабный пожар, вызванный российскими обстрелами (ФОТО)

3 сен 2025, 19:59
999

На Івано-Франківщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу складських приміщень на трьох осередках, що виникла внаслідок російського обстрілу.

Про це сьогодні, 3 вересня, ввечері повідомила прес-служба ДСНС.

На щастя, обійшлося без постраждалих, — зазначили у відомстві.

До ліквідації займання на загальній площі близько 9 тис. кв. м залучали 134 надзвичайники та 38 одиниць техніки ДСНС. Харчуванням та водою рятувальників забезпечували волонтери Українського Червоного Хреста.

Наслідки російської повітряної атаки в ніч на 3 вересня, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров