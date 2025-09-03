Наслідки російської повітряної атаки в ніч на 3 вересня, фото: ДСНС

Ракурс

На Івано-Франківщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу складських приміщень на трьох осередках, що виникла внаслідок російського обстрілу.

Про це сьогодні, 3 вересня, ввечері повідомила прес-служба ДСНС.

На щастя, обійшлося без постраждалих, — зазначили у відомстві.

До ліквідації займання на загальній площі близько 9 тис. кв. м залучали 134 надзвичайники та 38 одиниць техніки ДСНС. Харчуванням та водою рятувальників забезпечували волонтери Українського Червоного Хреста.