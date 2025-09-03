Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російської повітряної атаки в ніч на 3 вересня, фото: ДСНС
На Прикарпатті ліквідували масштабну пожежу, спричинену російським обстрілом (ФОТО)
На Івано-Франківщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу складських приміщень на трьох осередках, що виникла внаслідок російського обстрілу.
Про це сьогодні, 3 вересня, ввечері повідомила прес-служба ДСНС.
На щастя, обійшлося без постраждалих, — зазначили у відомстві.
До ліквідації займання на загальній площі близько 9 тис. кв. м залучали 134 надзвичайники та 38 одиниць техніки ДСНС. Харчуванням та водою рятувальників забезпечували волонтери Українського Червоного Хреста.