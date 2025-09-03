Новости
Рашисты атаковали Харьков беспилотником вечером 3 сентября, фото: Wikimapia

Рашисты ударили беспилотником «Молния» по территории учебного заведения в Харькове — мэр

3 сен 2025, 20:31
999

Російські загарбники завдали удару безпілотником «Молнія» Харкову.

Про це сьогодні, 3 вересня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Згодом Терехов уточнив, що приліт дрона стався на територію навчального закладу у Салтівському районі. Постраждалих та загиблих немає.

У навчальному закладі вибито 18 вікон, пошкоджено паркан, — зазначив він.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі повідомив, що безпілотник влучив у землю на території навчального закладу.

Источник: Ракурс


