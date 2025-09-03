Читайте також
Рашисти вдарили безпілотником «Молнія» по територію навчального закладу у Харкові — мер
Російські загарбники завдали удару безпілотником «Молнія» Харкову.
Про це сьогодні, 3 вересня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.
Згодом Терехов уточнив, що приліт дрона стався на територію навчального закладу у Салтівському районі. Постраждалих та загиблих немає.
У навчальному закладі вибито 18 вікон, пошкоджено паркан, — зазначив він.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі повідомив, що безпілотник влучив у землю на території навчального закладу.