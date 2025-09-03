Новини
Рашисти атакували Харків безпілотником ввечері 3 вересня, фото: Wikimapia

Рашисти вдарили безпілотником «Молнія» по територію навчального закладу у Харкові — мер

3 вер 2025, 20:31
Російські загарбники завдали удару безпілотником «Молнія» Харкову.

Про це сьогодні, 3 вересня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Згодом Терехов уточнив, що приліт дрона стався на територію навчального закладу у Салтівському районі. Постраждалих та загиблих немає.

У навчальному закладі вибито 18 вікон, пошкоджено паркан, — зазначив він.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі повідомив, що безпілотник влучив у землю на території навчального закладу.

