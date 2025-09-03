Наслідки російського обстрілу Костянтинівки, фото: Донецька обласна прокуратура

Російські загарбники сьогодні, 3 вересня, зі ствольної артилерії обстріляли місто Костянтинівка Донецької області.

В результаті восьмеро цивільних загинули, ще шістьох поранено. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Обстріл тривав з 10.30 по 11.50, ціллю для окупантів став житловий мікрорайон. Загинули:

троє жінок віком 46, 72 та 74 роки;

п’ятеро чоловіків.

Також тілесні ушкодження отримали шестеро жителів. Їх доставлено до лікарні.

Постраждалі перебували за місцем мешкання, на вулиці та в магазині, — зазначили в прокуратурі.

Також внаслідок обстрілу у населеному пункті пошкоджено приватний та багатоквартирні будинки, фасад магазину, торговельні павільйони.

Остаточні наслідки встановлюються.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).