Підрозділ «Апачі» з 81-ї бригади ЗСУ знищив окупантів, котрі маскувалися антитепловізійними плащами.

Відповідне відео сьогодні, 3 вересня, у своєму Telegram-каналі опублікував речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Зазначається, що рашисти зараз масово використовують антитепловізійні плащі, щоб у темну пору просочуватися крізь позиції захисників України.

Їхня мета проста — не лізти в бій на передньому краї, а обійти оборону, вийти нам у тил і полювати на операторів дронів чи мінометників. Це стало стандартною тактикою ворога, і вони застосовують її практично всюди. Але ця «невидимість» не працює проти нас. Ми бачимо їх і вдень, і вночі, — розповіли «Апачі».