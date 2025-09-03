Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
ВСУ уничтожили оккупантов, которые массировались антитепловизионными плащами (ВИДЕО)https://racurs.ua/n208881-vsu-unichtojili-okkupantov-kotorye-massirovalis-antiteplovizionnymi-plaschami-video.htmlРакурс
Підрозділ «Апачі» з 81-ї бригади ЗСУ знищив окупантів, котрі маскувалися антитепловізійними плащами.
Відповідне відео сьогодні, 3 вересня, у своєму Telegram-каналі опублікував речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.
Зазначається, що рашисти зараз масово використовують антитепловізійні плащі, щоб у темну пору просочуватися крізь позиції захисників України.
Їхня мета проста — не лізти в бій на передньому краї, а обійти оборону, вийти нам у тил і полювати на операторів дронів чи мінометників. Це стало стандартною тактикою ворога, і вони застосовують її практично всюди. Але ця «невидимість» не працює проти нас. Ми бачимо їх і вдень, і вночі, — розповіли «Апачі».
Читайте также