Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російських загарбників, скріншот відео
ЗСУ знищили окупантів, які масувалися антитепловізійними плащами (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n208881-zsu-znyschyly-okupantiv-yaki-masuvalysya-antyteploviziynymy-plaschamy-video.htmlРакурс
Підрозділ «Апачі» з 81-ї бригади ЗСУ знищив окупантів, котрі маскувалися антитепловізійними плащами.
Відповідне відео сьогодні, 3 вересня, у своєму Telegram-каналі опублікував речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.
Зазначається, що рашисти зараз масово використовують антитепловізійні плащі, щоб у темну пору просочуватися крізь позиції захисників України.
Їхня мета проста — не лізти в бій на передньому краї, а обійти оборону, вийти нам у тил і полювати на операторів дронів чи мінометників. Це стало стандартною тактикою ворога, і вони застосовують її практично всюди. Але ця «невидимість» не працює проти нас. Ми бачимо їх і вдень, і вночі, — розповіли «Апачі».
